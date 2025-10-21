Mardin'de Tır ve Hafif Ticari Araçla Kaza: 5 Yaralı
Nusaybin ilçesinde iki tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır ile hafif ticari araç, kırsal Demirtepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel