Mardin'de Tır ve Hafif Ticari Araçla Kaza: 5 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır ile hafif ticari araç, kırsal Demirtepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.