Mardin'de Tır-Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, Yayvantepe Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.