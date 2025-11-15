Mardin'de Tır-Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, Yayvantepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel