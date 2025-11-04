Mardin'de Tır Lastiği Değiştirirken Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmek istediği tırın altında kalan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hamza Gümüş (44), 1 Kasım'da kırsal Eşme Mahallesi'nde kullandığı tırın patlayan lastiğini değiştirmek istedi.

Gümüş, bu sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gümüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.