Mardin'de TIR Kazasında Kardeşler Hayatını Kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 8 aylık hamile olan Özlem Nerse Karakaş ve kardeşi Rojbin Nesre hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Rojbin Nesre, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförünün işlemleri devam ediyor. Abla ve kardeşin Mardin'de sigortacılık yaptığı belirtildi.
KARDEŞİ DE ÖLDÜ
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Özlem Nerse Karakaş'ın (33), aynı kazada ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kardeşi Rojbin Nesre de (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Rojbin Nerse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Derik ilçesinde toprağa verilecek. Gözaltına alınan TIR şoförü Halil Ç.'nin ise işlemleri devam ediyor. Abla ve kardeşin Mardin'de sigortacılık yaptıkları öğrenildi.
Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,