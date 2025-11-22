Haberler

Mardin'de TIR Kazası: Alev Alan TIR Söndürüldü

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki TIR ile bir cipin karıştığı kazada, çarpışmanın ardından bir TIR alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, kazada yaralanan olmadı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 TIR ile 1 cipin karıştığı kazada, TIR alev aldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, TIR'da çıkan yangın söndürüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında kırsal Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. 33 AVU 649 plakalı TIR, plakası öğrenilemeyen başka bir TIR ve 47 ABS 099 plakalı cip, kavşak yakınında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan biri alev aldı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen TIR'lardan birinin kavşakta diğer TIR ile cipe çarptığı, çarpışmanın ardından TIR'lardan birinin alev aldığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
