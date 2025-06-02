Mardin'de TIR'ın Minibüse Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Mardin'de TIR'ın Minibüse Çarpması Sonucu 4 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir TIR'ın minibüse çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 PK 279 plakalı TIR, Nusaybin Caddesi üzerinde 47 M 4313 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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