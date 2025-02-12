Mardin'de Tır ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Z.G. (61), ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Z.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.