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Mardin'de Tır ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü

Mardin'de Tır ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 61 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Z.G. (61), ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Z.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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