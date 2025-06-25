Mardin'de TIR ile Otomobil Çarpıştı: Ölümler ve Cenaze Törenleri
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir TIR ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden Nurettin Sezgin'in cenazesi toprağa verildi, Azad Hasar'ın cenazesi ise memleketine uğurlandı.
ÖLENLERDEN BİRİ DEFNEDİLDİ, DİĞERİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nurettin Sezgin'in (44) cenazesi, işlemlerinin ardından kırsal Kumlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Azad Hasar'ın (23) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hasar'ın, memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel