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Mardin'de tır ile otomobil çarpışması: 1 çocuk hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin-Şırnak kara yolu Aydınlar tesisi mevkisinde dün 06 DRB 857 plakalı otomobil ile 47 AS 423 plakalı tırın çarpıştığı, 3 yaşındaki Ş.B.A'nın yaşamını yitirdiği, M.E.A. (42), H.A. (29), B.A. (32), A.B.A'nın (6) yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Öte yandan kaza anı g?????üvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Nusaybin Mardin Yaşam Güncel Haberler

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