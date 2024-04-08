Mardin'de tır ile otomobil çarpışması: 1 çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin-Şırnak kara yolu Aydınlar tesisi mevkisinde dün 06 DRB 857 plakalı otomobil ile 47 AS 423 plakalı tırın çarpıştığı, 3 yaşındaki Ş.B.A'nın yaşamını yitirdiği, M.E.A. (42), H.A. (29), B.A. (32), A.B.A'nın (6) yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kazada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
Öte yandan kaza anı g?????üvenlik kamerasınca kaydedildi.