Mardin'de Tır, Eve Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki bir eve çarparak sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Kırsal Çitlibağ Mahallesi'nde dün gece, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel