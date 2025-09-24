Haberler

Mardin'de Tır, Eve Çarptı: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, yol kenarındaki bir eve çarparak sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kırsal Çitlibağ Mahallesi'nde dün gece, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Hakkari'de gizemli vadi! İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm getiriyor

Hakkari'de gizemli vadi! İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.