Mardin'de Tır Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada tırdaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.