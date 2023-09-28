Mardin'de TIR'da 11 kilo esrar ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilerek durdurulan TIR'da yapılan aramada 11 kilo esrar ele geçti. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilerek durdurulan TIR'da yapılan aramada 11 kilo esrar ele geçti. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Polis, 47 ACT 489 plakalı TIR'ın sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü durmayınca TIR takibe alındı. Takip sırasında bazı araçlara da çarpan TIR, Mardin Polis Evi önünde lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Refüje çıkan TIR'ın şoförü gözaltına alındı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın ihtimaline karşı araçta soğutma çalışması yaptı.

TIR'da yapılan aramada dorseye gizlenmiş 11 kilo esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan sürücünün, esrarı Diyarbakır'da teslim aldığı, ihbar üzerine önlem alınarak yakalandığı bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.