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Mardin'de Tır Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de Tır Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Nebahat U, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın çarpması sonucu 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 DT 268 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Nebahat U'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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