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Mardin'de TIR Çarpması Sonucu 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Mardin'de TIR Çarpması Sonucu 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kaçan, TIR'ın çarpması sonucunda ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı 3 çocuk babası Yusuf Kaçan (42), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Eylül'de Kızıltepe ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Kaçan'a, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Kaçan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Haberi alan Kaçan'ın yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaçan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Hüyüklü Mahallesi'nde defnedildi. Öte yandan TIR şoförünün, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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