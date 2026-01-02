Haberler

Mardin'de tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın çarptığı 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kırsal Yukarıhatunlu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Abdullah Ayaydın'a (44) çarptı.

Ayaydın, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaydın, kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor