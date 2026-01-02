Mardin'de tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın çarptığı 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kırsal Yukarıhatunlu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Abdullah Ayaydın'a (44) çarptı.
Ayaydın, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaydın, kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel