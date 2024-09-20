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Mardin'de TIR çarpan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Mardin'de TIR çarpan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Serhat A., bir TIR'ın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve genç, hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalan Serhat A. (15), ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat A.'ya, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR çarptı. Kazada Serhat A., ağır yaralandı. İhbarla olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Serhat A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serhat A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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