Mardin'de ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Kaynarca kırsal mahalle kavşağında meydana geldi. Karşıdan gelen 35 AFP 576 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen bir ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yol kenarında bulunan tarlaya savruldu. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN