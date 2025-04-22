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Mardin'de Tespih Fuarı Düzenleniyor

Mardin'de Tespih Fuarı Düzenleniyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 25-27 Nisan tarihlerinde Artuklu Fuar alanında Tespih Fuarı düzenleyecek. Fuar boyunca tespih ustaları, el emeği eserlerini sergileyecek ve ziyaretçilere bu kadim sanatın inceliklerini öğretme fırsatı sunacak.

27 Nisan'da Tespih Fuarı düzenlenecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Artuklu Fuar alanında düzenlenecek olan Tespih Fuarı meraklılarıyla buluşturulacak.

25-27 Nisan'da düzenlenecek olan fuarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen usta teşpihçilerin el emeği göz nuru eserleri sergilenecek.

Fuar kapsamında ziyaretçiler, tespih ustalarıyla sohbet ederek bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı da bulacak.

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Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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