Mardin'de Terörle Mücadelede 104 Operasyon Düzenlendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'de terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Aralık ayında kentte FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 104 operasyon düzenlenmiş, 5 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Vali Akkoyun, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile bir otelde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, şehrin güvenliğini sağlamak adına emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek, suç oranlarını azaltma ve huzur ortamını sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, şunları söyledi:

" Mardin'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte güvenli bir çevrede yaşamak herkesin ve hepimizin en doğal hakkı. Toplum olarak işbirliği içerisinde olmalıyız, şüpheli durumları yetkililere bildirmeliyiz. Güvene dayalı ilişkimizi güçlendirmeliyiz. Gelişmeleri takip ederek, önleyici tedbirleri güçlendiriyoruz, şehrimizin her kesiminden gelen geri bildirimlere açık olarak toplumun beklentileri ve hassasiyetini anlayarak, bu doğrultuda stratejiler geliştiriyor ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güvenli bir Mardin ancak birlikte çalışarak mümkün olacaktır. Daha güvenli bir geleceği inşa etmek için el birliği ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Akkoyun, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Bu anlayışla 2023 yılının aralık ayında da operasyonlar yapıldığına işaret eden Akkoyun, "Aralık ayında kentte FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 104 operasyon düzenlenmiş, 5 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Akkoyun, düzensiz göçle etkin mücadelede de kararlı olduklarını belirterek, aralık ayında 17 düzensiz göçmenin yakalandığını, yasa dışı geçişi organize ettikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını aktardı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında aralık ayında 108 operasyon düzenlendiğini, 10 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 4'ünün tutuklandığını ifade eden Akkoyun, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında ise 5 bin 269 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Kentte son zamanlarda gelişen ulaşım ağı ile geçmiş yıllara göre trafik kazalarında azalma görüldüğünü dile getiren Akkoyun, "Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha rica ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan "112" hattını etkin bir şekilde kullanmalarını isteyen Akkoyun, her ihbarın özenle ve hassasiyetle değerlendirildiğini, gereğinin yapıldığını belirtti.

Vali Akkoyun, "Suç ve suçluyla mücadelede vatandaşlarımızın göstermiş oldukları destek çok önemli. Mardinli hemşehrilerimizden bu desteği devam ettirmelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.