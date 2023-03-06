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Mardin'de terör örgütüne ağır darbe

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Mardin'de terör örgütüne ağır darbe

Mardin'de bölücü terör örgütünün patlayıcı ve malzeme depolarına ağır darbe vuruldu.

Mardin'de bölücü terör örgütünün patlayıcı ve malzeme depolarına ağır darbe vuruldu.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Ömerli ilçesi kırsal alanında icra edilen "Eren Abluka Sonbahar-Kış 22 Şehit Evren Başçı2023-2" operasyonu çerçevesinde icra edilen A/T faaliyeti neticesinde, 1 adet tahta mazgallı sığınak tespit edilmiş olup sığınakta yapılan aramada; 1 adet kullanıma hazır M72A2 LAW silahı (tek kullanımlık roket), 5 adet anti tank roket mühimmatı, 20 kilogram el yapımı patlayıcı madde, çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok miktarda AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 350 kilogram gıda malzemesi, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif kadın giyim malzemesi, çok miktarda muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi. Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesi yönelik bölgedeki operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ömerli Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler

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