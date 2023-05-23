Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce, Derik, Kızıltepe, Dargeçit, Savur, Ömerli, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel