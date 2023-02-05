Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi bulundu Güncel Haberler Mardin'in merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin'in merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda bazı noktalarda arama yapıldı. Aramada, 850 kilogram gıda malzemesi, 9 piknik tüpü, 3 mutfak tüpü, 400 büyük pil ile muhtelif yaşam, hijyen ve giyim malzemesi bulundu. Kaynak: AA / Güncel Artuklu Mardin PKK Güncel Haberler

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