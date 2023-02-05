Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi bulundu

Güncel Haberler

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi bulundu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda bazı noktalarda arama yapıldı.

Aramada, 850 kilogram gıda malzemesi, 9 piknik tüpü, 3 mutfak tüpü, 400 büyük pil ile muhtelif yaşam, hijyen ve giyim malzemesi bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Artuklu Mardin PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title