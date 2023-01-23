Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat bulundu
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Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda teröristlerce kullanılan depo tespit edildi.
Burada yapılan aramada, tuzaklanmış 2 adet 104 milimetre top mühimmatı, 4 adet 104 milimetre roketatar, 3 antitank mühimmatı, 2 sevk fişeği, 4 mühimmat tapası bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel