Mardin'in Savur İlçesinde 31 Yıl Sonra PKK Saldırısında Şehit Düşenler Anıldı
Mardin'in Savur ilçesinde 31 yıl önce PKK tarafından katledilen 21 kişi, düzenlenen bir törenle kabirleri başında anıldı. Törende şehitlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okundu. Törene Kaymakam Fatih Çevik ve Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de katıldı.
Mardin'in Savur ilçesinde 31 sene önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi kabri başında anıldı.
Savur Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak 1994 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Ormancık ve Akyürek köylerinde düzenlenen saldırılarda şehit düşen 21 kişi için köy mezarlığında tören düzenlendi.
Törene katılan Kaymakam Fatih Çevik şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Törene Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve vatandaşlar katıldı.