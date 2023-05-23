Mardin'de terör operasyonu; HDP ve DBP'li eski ilçe eş başkanları da gözaltında (2)
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GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİMardin'de, 'terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Derik, Artuklu, Dargeçit, Savur ve Ömerli ilçelerinde alınanlarla birlikte gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Mardin'de, 'terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Derik, Artuklu, Dargeçit, Savur ve Ömerli ilçelerinde alınanlarla birlikte gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Güncel