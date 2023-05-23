Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mardin'de terör operasyonu; HDP ve DBP'li eski ilçe eş başkanları da gözaltında

Mardin'de terör operasyonu; HDP ve DBP'li eski ilçe eş başkanları da gözaltında

Güncel Haberler

MARDİN'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerinde, 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe eş başkanlarının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerinde, 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe eş başkanlarının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Kızıltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title