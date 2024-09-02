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Mardin'de terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon sonrasında teröristlerin kullandığı bir sığınak da imha edildi.

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, "Nusaybin ilçesi kırsalında GÜRZ-11 Operasyonu kapsamında, Jandarma-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Operasyon (JOPER) ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 sığınak tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdür Vekili Ali Hakan Alev ile valilikte düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin devam ettiğini ifade eden Vali Akkoyun, "Ağustos ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 23 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 43 kişiden 8'i tutuklanmıştır" dedi.

'KİMLİK VE KATILDIKLARI EYLEMLERİ TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen GÜRZ-11 Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaşan Vali Akkoyun, "Nusaybin ilçesi kırsalında GÜRZ-11 Operasyonu kapsamında, Jandarma-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Operasyon (JOPER) ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 sığınak tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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