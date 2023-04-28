Mardin'de Terör Operasyonu: 1 Şehit, 1 Yaralı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu' sırasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 jandarma personeli şehit oldu ve 1 jandarma personeli yaralandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu' kapsamında 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.