Mardin'de Terk Edilmiş İnşaat Temelinde Tehlike Oluştu

MARDİN'de etkili olan yağış ile birlikte terk edilmiş bir inşaat temelinde oluşan su birikintisi, tehlike saçıyor.

Merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde terk edilmiş bir inşaat temeli, geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış sonrası su ile doldu. İstinat duvarının çöktüğü ve yaklaşık 20 metre derinlikte olan temelde yağmur suyunun oluşturduğu gölet, özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Su birikintisi nedeniyle kokuyla yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri de, suyun tahliye edilmesini istedi. Mahalle sakinlerden Nimet Aktaş, duruma tepki göstererek, Geçen haftaki şiddetli yağış sonrası kentte birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Buradaki korkunç temel de su ile doldu. Aslında inşaatın etrafı saç ile kapatılmıştı, ancak şiddetli rüzgar uçurduğu için şu an etrafı açık ve tehlike saçıyor. İnşaat firması, gelip bu suyu tahliye etmesi gerekiyor ama yapmıyor. Yetkililerin buna bir el atmaları lazım. Çünkü çocuklarımız için büyük tehlike saçıyor dedi.