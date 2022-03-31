Mardin'de temizlik ürünlerindeki KDV indirimi denetimi yapıldı - Haberler

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Mardin'de temizlik ürünlerindeki KDV indirimi denetimi yapıldı

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de temizlik ürünlerindeki KDV indirimi denetimi yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik ürünleri ile peçete gibi ürünlerde yüzde 10'luk KDV indirimi uygulamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temizlik ürünleri ile peçete gibi ürünlerde yüzde 10'luk KDV indirimi uygulamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından başta zincir marketler olmak üzere tüm alışveriş merkezleri ve marketleri kapsayacak şekilde denetimlerine devam ediyor.

Denetimde, fiyatlarında indirim yapılmayan ürünler için uyarı ve inceleme başlatıldı, KDV indirimi konusunda firma yetkililerine uyarılarda bulunuldu.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Zabıta, Güncel, Haberler

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