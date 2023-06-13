Mardin'de tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de tefecilik yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.