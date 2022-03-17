Mardin'de "Tecrübe Konuşuyor" etkinliği düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de "Tecrübe Konuşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından organize edilen "Tecrübe Konuşuyor" etkinliği Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, alanında uzman kişilerin katılımıyla öğrencilere girişimcilik hakkında bilgi verildi.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, bölgenin kalkınmasına katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Temel amacın gençlere istihdam olanaklarını artırmak ve temel becerilerin kazandırılması olduğunu belirten Alanlı, program kapsamında alanında uzman kişileri gençlere tanıtmayı ve bunların kariyer konusunda tecrübelerini gençlere aktaracaklarını bildirdi.

Programı, 4 ilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Alanlı, şöyle konuştu:

"İş ve istihdam tek başına bir kurumun üstesinden gelebileceği bir konu değil. Başta Milli Eğitim Bakanlığı, Valilikler olmak üzere üniversiteler, İŞ KUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) ve bütün yerel aktörler ile gençlerimizin istihdamına yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Ajans olarak genç istihdam ile bölgemize ve genç işsizlerimize yönelik destekler sağlıyoruz. Bölgede sosyo ekonomik anlamda geride olan dezavantajlı gruplara yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda düzenlenen projeler ile bölgemizin kalkınmasına yönelik hamleler ve projeler geliştiriyoruz."