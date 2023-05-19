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Mardin'de Taşlı, Sopalı ve Silahlı Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Mardin'de Taşlı, Sopalı ve Silahlı Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Artuklu'nun Birince Cadde Cumhuriyet Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle 2 aile arasında başlayan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Artuklu Mardin Güncel Haberler

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