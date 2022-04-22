Mardin'de tasavvuf müzik dinletisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tasavvuf müzik dinletisi düzenledi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Sedat Anar ve Selahattin Anar, dinleyicilerle buluştu.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun icra edilen tasavvuf müziği dinletisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.