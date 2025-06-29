Mardin'de Tarlada Çalışan Traktör Yandı

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Kızıltepe ilçesinde bir traktör, tarlada saman balyası yaparken motor kısmından alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Traktör kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarlada çalışan traktör, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarlada saman balyası yaptığı sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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