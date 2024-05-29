Üye Girişi
Haberler

Mardin'de tarlada biçerdövere kaptırdığı üç ayağı sonucu yaralanan köpek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptırarak yaralanan köpek, tedavi gördüğü merkezde öldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptırarak yaralanan köpek, tedavi gördüğü merkezde öldü.
Kırsal Örencik Mahallesi'nde dün altında kaldığı biçerdövere üç ayağını kaptırarak ağır yaralanan köpek götürüldüğü Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptıran köpek ağır yaralanmış, durum Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmişti.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan köpek, Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezine götürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Hayvan Hakları Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title