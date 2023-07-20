Mardin'de Tarım İşçilerinin Zorlu Mesaisi

Mardin'in Ömerli ilçesinde patates tarlasında çalışan tarım işçilerinin mesaisi gece 02.00'de başlayıp saat 10.00-12.00'ye kadar sıcak havalarda devam ediyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları normalin üstünde devam ederken, tarım işçilerinin de zorlu mesaisi devam ediyor. Ömerli ilçesinde patates tarlasında çalışan işçilerin mesaisi gece 02.00'de başlayıp sıcaklar altında saat 12.00'ye kadar devam ediyor.

2011 yılından beri bu işi yaptığını belirten Mehmet Arif Demir, bu sene yevmilerinin 335 liradan başladığını, patatesin tarlada yanmaması için sabaha doğru tarlaya geçtiklerini söyledi. Demir, bu sene hasadın iyi olduğunu dile getirdi.

Tarlaya saat 02.00'de geldiklerini aktaran Şehmus Yavuz ise öğlen saat 12.00'ye kadar çalıştıklarını ifade etti.

Kadın olarak zorlandığını söyleyen Zeynep Gültaş da, "15 senedir bu işi yapıyorum. Saat 02.00'de iş başı yapıyoruz. Gece geldiğimiz için fener ile çalışıyoruz. Bayağı zor bir işimiz var. Güneşten dolayı zorlanıyoruz. Bölgede iş olmadığı için, bu işi yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Eşi ile birlikte çalışan Hasan Yusuf ise yıllardır bu işi yaptıklarını belirterek, "Kadın-erkek birlikte çalışıyoruz. Ekmeğimiz için çalışıyoruz. Burada patates yetişmesi hepimiz için bir geçim kaynağı. Mardin'in toprakları çok verimli. İşçiler olarak çok yoruluyoruz. Güneşte çalışmak en büyük dezavantajımız. Fener ışıkları ile patates topluyoruz. Kadınlar patatesi kovalara dolduruyor, erkekler de kova topluyor. Hayat şartları zor olduğu için bu sıcakta gelip birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN