Mardin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1500 Yıllık Mozaik Ele Geçirildi

Mardin'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılarına satılmak üzere gizlenmiş 1500 yıllık figürlü taban mozaiği ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla 2 metre derinlikte, üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 60 metrekarelik 1500 yıllık figürlü taban mozaiği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda F.K. isimli şüphelinin bahçesinde yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 2 metre derinlikte, ilk belirlemelere göre 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi. Eser, Mardin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haber ve Görüntü: Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
