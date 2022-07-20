MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR - Haberler

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MARDİN'DE TARİHİ DOKUYU BOZAN BİR BİNA DAHA YIKILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'de tarihi dokuyu bozduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırılan 240 yapıdan biri olan 4 katlı binanın da yıkımına başlandı.

MARDİN'de tarihi dokuyu bozduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırılan 240 yapıdan biri olan 4 katlı binanın da yıkımına başlandı.

Tarihi dokuyu bozduğu belirtilen 240 yapı için yıkım kararı verildi. Bu kapsamda Mardin Kalesi, Ulu Cami gibi yapıların siluetini bozduğu belirlenen 4 katlı binanın 2 katının yıkılması için sahipleri ile anlaşma sağlandı. Tedbirler sonra binanın yıkım işlemine başlandı. Tarihi yapı olan 2 katlı kısmın ise korunacağı belirtildi. Yıkım sonrası Mardin Kalesi, Ulu Cami ve tarihi yapıların daha görünür olacağı bildirildi. İncelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 240 binanın yıkımı için alınan karar doğrultusunda çalışmaların aralıksız bir sürdüğünü söyledi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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