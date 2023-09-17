Mardin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Mardin'de "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliğinin desteğiyle etkinlik organize edildi.

Etkinlikte bir araya gelen bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyayla süsledi.

Vali Ozan Caddesi'nden yaklaşık 3 kilometre pedal çeviren kadınlar, bisiklet turunu başladıkları noktada tamamladı.

Gruptaki bazı kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti.

"Pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda göstermek istiyoruz"

Grup adına açıklama yapan Şeval Yuca, bisikletin günlük hayatın bir parçası haline geldiğini ve kadınların bisikletleriyle trafikte var olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Turun bu yıl birçok şehirde ve ülkede gönüllü kadınlar tarafından eş zamanlı yapıldığını belirten Yuca, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme haklarının bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz, binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yuca, şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı kentler olarak yeniden tasarlanmasını istediklerini dile getirerek, sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir gelecek için özellikle büyük şehirlerin merkezlerindeki bazı caddelerin pazar günleri motorlu araç trafiğine kapatılmasını ve "otomobilsiz pazar" ilan edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.