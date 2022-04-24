Mardin'de Süryaniler 2 yıl sonra Paskalya Bayramı'nı ayinle kutladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MARDİN'de yaşayan ve Avrupa'dan kente gelen Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı 2 yıl aradan sonra kiliselerinde ayin yaparak kutladı.

Mardin'de yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Süryaniler, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Paskalya Bayramı'nın kentteki Kırklar Kilisesi'nde, Midyat ilçesinde de Mor Şarbel Kilisesi'nde ayin yaparak kutladı. Süryaniler, çocuklarıyla kilisede mum yakıp, dua etti, boyalı yumurta tokuşturdu. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde ilahiler söyledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da kiliseye gelerek Süryanilerin bayramını kutladı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Metropolit Saliba Özmen ve beraberindekiler de yumurta tokuşturdu.