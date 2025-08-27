Mardin'de Sürücüyü Tehdit Eden Trafik Olayı: Cezai İşlem Uygulandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde trafikte sol ayağını hafif ticari aracın cam kenarına koyup ilerlerken görüntülenen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen 47 DH 447 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını cam kenarına koyarak ilerledi. Sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. Yapılan inceleme sonucunda sürücünün Y.G. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen Y.G.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında idari para cezası kesildi.