Mardin'de Sürücüye Cezai İşlem: Araç Camından Ayağını Çıkardı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki aracın camından ayağını çıkaran sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Vali Ozan Caddesi'nde bir sürücünün dikkatsiz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ayağını aracın camından çıkararak yol aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda sürücünün Y.G. olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında idari para cezası verildi.