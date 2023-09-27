Mardin'de şüpheli tır ateş açılarak durduruldu
Mardin'in Artuklu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan şüpheli tır, tekerlerine ateş edilerek durduruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde şüpheli tır, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayınca tekerlerine ateş edilerek durduruldu.
Artuklu ilçesinde kaçak malzeme taşıdığı bilgisini değerlendiren polis ekipleri, Kızıltepe Kavşağı'nda 47 ACT 489 plakalı tırı durdurmak istedi. Sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Tekerlerine ateş edilerek durdurulan tır, refüje çıktı.
Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel