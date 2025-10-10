Mardin'de Sulama Tankeri 10 Yaşındaki Çocuğu Hayatından Etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sulama tankerinin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesine ait sulama tankeri, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde, Hamza D'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hamza D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."