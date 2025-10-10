Haberler

Mardin'de Sulama Tankeri 10 Yaşındaki Çocuğu Hayatından Etti

Kızıltepe ilçesinde bir sulama tankerinin çarptığı 10 yaşındaki Hamza D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, acı olay için derin bir üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesine ait sulama tankeri, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde, Hamza D'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hamza D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
