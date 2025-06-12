Mardin'de Sulama Kanalında Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Mardin'in Derik ilçesindeki sulama kanalına düşen 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muaffak Mahmut için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen Kaymakam, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kovalı Mahallesi civarında sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mahmut'u arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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