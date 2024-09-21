Mardin'de Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAS 210 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kovanlı mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Harun E. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ekiplerce, otomobilden çıkarılan 3 kişinin cesedi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.