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Mardin'de Sulama Kanalına Devrilen Cipte 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Sulama Kanalına Devrilen Cipte 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde, bir cipin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, sulama kanalına devrilen cipteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Derik ilçesi kırsal Kovanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 47 AAS 210 plakalı cip, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan cipteki Harun Eyüpoğlu ile Resul Demir ve Kadir Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Araç, vinçle kanaldan çıkarıldı. Kazayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, fenalık geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Mardin Güncel Yaşam Derik Kaza

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