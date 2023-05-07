Mardin'de sulama kanalına atlayan kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Derik ilçesinde sosyal medyaya video çekmek için sulama kanalına atladığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.
Derik ilçesinde sosyal medyaya video çekmek için sulama kanalına atladığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20) dün iddiaya göre, sosyal medyaya video çekmek için ilçenin kırsal Dumluca Mahallesi'nde sulama kanalına atladı.
Bu sırada video çeken kardeşi, başını zemine çarpan ağabeyini suda hareketsiz görünce durumu çevredekilere bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Lueyna El Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cesedi otopsi için Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel