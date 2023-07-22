Mardin'de suda kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde Beyazsu Mesire Alanı'nda suda kaybolan 2 çocuk annesi Sultan Çaka'nın cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde suda kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Midyat'ta Beyazsu Mesire Alanı'nda suda kaybolan 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Sultan Çaka'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Ekipler, genç kadının cesedine Kalecik Mavigöl Piknik Alanı'nda ulaştı. Çaka'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN